Baskil'de ceviz ekili alan yandı - Son Dakika

Baskil ilçesinin Hacımehmetli köyünde ceviz ekili alan yandı.

Hacımehmetli köyünde kırsal alanda bilinmeyen nedenle meydana gelen yangında ceviz ekili alanda yangın çıktı.

Köylüler ve Baskil Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme soğutma işlemlerini yaptı.

Köy Muhtarı Yılmaz Yağır, köylülerin ve ve itfaiyenin büyük uğraşları sonunda tarlada çıkan yangını söndürdüklerini söyledi.

Yeni dikilmiş ceviz bahçesinin yandığını kaydeden Yağır, "En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Çok geçmiş olsun." dedi.