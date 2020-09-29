Baskil'de çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

Baskil'de çiftçiye tohum desteği

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçiye yem bitkisi tohum desteği verilecek.

Baskil'de çiftçiye tohum desteği, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçiye yem bitkisi tohum desteği verilecek.

Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un katkılarıyla ilçede devlet destekli yem bitkisi tohumu dağıtılacağını söyledi.

İlçede çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana yem bitkileri destekleme faaliyetlerinin uygulandığını ifade eden Ayhan, Baskil ve köylerinde kaba yem ihtiyacının düşük maliyetler ile karşılanmasıyla sürdürülebilir ve karlı bir hayvansal üretim yapılabileceğini bildirdi.

Ayhan, bu nedenle mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılaması için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılmasının zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Baskil'de hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak adına son yıllarda birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2021 üretim sezonunda kullanılmak üzere Baskil'de toplam 2 bin kilogram Macar fiği ve 1000 kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapılacak olup bu dağıtılacak tohumun yüzde 75'i Bakanlık ve İl Özel İdaresi kaynaklı olup, yüzde 25'i çiftçi katkılı olacaktır. İlçemiz tarım ve hayvancığına katkıları, bu alanların hayvansal üretime dahil edilerek, kaba yem bitkisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, bu ödeneğin ilçemize tahsis edilmesinde emeği geçen başta Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a, Elazığ Valisi Erkaya Yırık'a İl Özel İdaresine ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ederiz."

Elazığ, Baskil, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baskil'de çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

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