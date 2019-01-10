Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.



Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Okullarımızın ihtiyaçlarını değerlendirdik. Eğitimde kaliteyi geliştirme konusunda okul müdürlerimizle bizzat görüştük." dedi.



Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen ve okul müdürleri katıldı.

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