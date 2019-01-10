Son Dakika Haberleri: Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil'de Değerlendirme Toplantısı, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Okullarımızın ihtiyaçlarını değerlendirdik. Eğitimde kaliteyi geliştirme konusunda okul müdürlerimizle bizzat görüştük." dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, Baskil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen ve okul müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Elazığ, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:11:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil'de Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]