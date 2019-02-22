Baskil'de Değerlendirme Toplantısı
1 saat önce
Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Baskil Vakıfbank İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri bir araya geldi.
Öğretmen Ersin Sekendiz, "Kur'an-ı Kerim öğretiminde verimlilik, Kur'an-ı Kerim öğretmede uygulanan yöntem ve teknikler üzerine verimliliği artırmak için değerlendirmeler yaptık." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:07 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Kızdırdılar Beni, 200 Bine Çıkardım
Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı
Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz