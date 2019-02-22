Son Dakika Haberleri: Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil Vakıfbank İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri bir araya geldi.

Öğretmen Ersin Sekendiz, "Kur'an-ı Kerim öğretiminde verimlilik, Kur'an-ı Kerim öğretmede uygulanan yöntem ve teknikler üzerine verimliliği artırmak için değerlendirmeler yaptık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Vakıflar Bankası, Baskil, Güncel
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