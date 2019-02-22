Baskil'de Değerlendirme Toplantısı

Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil ilçesinde Gelişim Programı kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.



Baskil Vakıfbank İlköğretim Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri bir araya geldi.



Öğretmen Ersin Sekendiz, "Kur'an-ı Kerim öğretiminde verimlilik, Kur'an-ı Kerim öğretmede uygulanan yöntem ve teknikler üzerine verimliliği artırmak için değerlendirmeler yaptık." dedi.

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