Baskil'de depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine yenisi yapılıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine yenisi yapılıyor.

Yıkılan Baskil Lisesi yerine okul ve yurt yapımının inşası sürüyor.

Okul ve yurt inşaatı ile ilgili incelemede bulunan Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Canbeyler Mahallesindeki lise binasının repremde ağır hasar görmesi nedeniyle yıkıldığını belirtti.

Yerine 16 derslikli lise binası ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon yapılacağını dile getiren Akmurat, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Akmurat, "Öğrencilerimize daha iyi fiziki şartlar sağlayacak okul inşallah 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine yetişecek. İlçemize hayırlı olsun." dedi.