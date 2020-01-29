Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı - Son Dakika
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Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.

Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.

Yardımlar belediye tarafından depremzedelere dağıtıldı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen battaniye ve gıda yardımlarını merkez mahalle ve köy muhtarları ile iletişime geçerek koordineli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Akmurat, yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

İhsan Akmurat, Elazığ, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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