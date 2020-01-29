Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı - Son Dakika

Baskil'de depremzedelere yardım dağıtıldı
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların gönderdiği battaniye ile gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Baskil Belediyesine ulaştı.
Yardımlar belediye tarafından depremzedelere dağıtıldı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hayırseverler tarafından ilçeye gönderilen battaniye ve gıda yardımlarını merkez mahalle ve köy muhtarları ile iletişime geçerek koordineli şekilde vatandaşlara ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Akmurat, yardımda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.
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