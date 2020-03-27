Baskil'de dere ıslah çalışmaları - Son Dakika

Baskil'de dere ıslah çalışmaları
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dere ıslahı çalışması yapıldı.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde dere ıslahı çalışması yapıldı.
Baskil Şalmot deresinde taşkın koruma ve toprak kaymasını önlemek için DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara başladı.
AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan yaptığı açıklamada, Canbeyler Mahallesinde bulunan Şalmot deresinde ıslah çalışmalarının yapılmaya başlandığını belirterek, hizmetlerinden dolayı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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