Baskil'de dere ıslah çalışmaları - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde dere ıslahı çalışması yapıldı.

Baskil Şalmot deresinde taşkın koruma ve toprak kaymasını önlemek için DSİ 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalara başladı.

AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan yaptığı açıklamada, Canbeyler Mahallesinde bulunan Şalmot deresinde ıslah çalışmalarının yapılmaya başlandığını belirterek, hizmetlerinden dolayı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür etti.