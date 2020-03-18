Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika

Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor

7 saat önce

Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor, System.String[]

Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Baskil Belediyesi ekipleri, Hükümet Konağı, Belediye hizmet binası ve Belediye Kültür Merkezi, toplu taşıma araçları ve camilerde dezenfekte çalışması yürüttü.

Belediye yetkilileri, kurum ve kuruluşlarda sıkı bir şekilde dezenfekte çalışmasının süreceğini bildirdi.

Hükümet, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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