Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor - Son Dakika

Baskil'de dezenfekte çalışması sürüyor
7 saat önce
Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.
Baskil Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.
Baskil Belediyesi ekipleri, Hükümet Konağı, Belediye hizmet binası ve Belediye Kültür Merkezi, toplu taşıma araçları ve camilerde dezenfekte çalışması yürüttü.
Belediye yetkilileri, kurum ve kuruluşlarda sıkı bir şekilde dezenfekte çalışmasının süreceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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