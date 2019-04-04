Son Dakika Haberleri: Baskil'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

Baskil'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

1 saat önce

ELAZIĞ (AA) – Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Baskil'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği, System.String[]
ELAZIĞ (AA) – Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programda konuşan Çocuk Gelişimi Öğretmeni Feyza Ekici otizme dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Dikkat çekmek için panolar hazırladık. Öğrencilerimize bu durumun farkındalığını kavratmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğrenciler de etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA

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