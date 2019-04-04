Baskil'de Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği
1 saat önce
ELAZIĞ (AA) – Elazığ'ın Baskil ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
ELAZIĞ (AA) – Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Baskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programda konuşan Çocuk Gelişimi Öğretmeni Feyza Ekici otizme dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Dikkat çekmek için panolar hazırladık. Öğrencilerimize bu durumun farkındalığını kavratmaya çalışıyoruz." dedi.
Öğrenciler de etkinlikte yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA
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