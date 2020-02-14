Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul yöneticileriyle eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı, System.String[]

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul yöneticileriyle eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya okul idarecileri ve Şube Müdürü Aliyar Polat katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, "2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönemin değerlendirilmesi ve ikinci dönem için yapılacak iş ve işlemler için okul yöneticileriyle bir araya geldik. Verimli bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantıya katılan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları Son dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baskil'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]