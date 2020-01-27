Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika

Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu Baskil'de yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu Baskil'de yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin yaşandığı andan itibaren belediye olarak vatandaşın yanında olduklarını belirten Akmurat, şunları kaydetti:

"Allah büyük bir afetten bizleri korudu, hepimize geçmiş olsun. İlçemizde can kaybının olamaması bizleri bir nebze sevindirdi. Belediye ekiplerimizle ilçe merkezinde yıkılan yapıların enkazlarını güvenli şekilde kaldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyoruz."

Sivrice, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]