Baskil'de enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu Baskil'de yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin yaşandığı andan itibaren belediye olarak vatandaşın yanında olduklarını belirten Akmurat, şunları kaydetti:

"Allah büyük bir afetten bizleri korudu, hepimize geçmiş olsun. İlçemizde can kaybının olamaması bizleri bir nebze sevindirdi. Belediye ekiplerimizle ilçe merkezinde yıkılan yapıların enkazlarını güvenli şekilde kaldırdı. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyoruz."