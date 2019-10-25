Son Dakika Haberleri: Baskil'de feribot yolunda çalışma
Son Dakika Güncel Baskil'de feribot yolunda çalışma

Baskil'de feribot yolunda çalışma

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı İmikuşağı köyünde bulunan feribot iskelesine giden yolda kumlama çalışması yapıldı.

Baskil'de feribot yolunda çalışma, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı İmikuşağı köyünde bulunan feribot iskelesine giden yolda kumlama çalışması yapıldı.

Baskil İl Genel Meclis Üyesi Mithat Gündüz yaptığı açıklamada, köyün Malatya ile bağlantısını sağlayan feribot yolunun yağıştan dolayı çamur ve adeta bataklık haline geldiğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşların bu durumdan mağduriyet yaşadığını aktardı.

Bilgi almaları ile Baskil Özel İdare Şefliğine bağlı iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini dile getiren Gündüz, yolun kum dökülerek düzenlendiğini kaydetti.

Gündüz, vatandaşların mağduriyetinin de sona erdiğini ifade ederek, "Yol vatandaşlarımızın hizmetinde. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Malatya, Elazığ, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekilin sözleri tansiyonu yükseltti
Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı Son dakika: Suriye sınırındaki 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:38:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil'de feribot yolunda çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]