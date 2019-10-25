Baskil'de feribot yolunda çalışma

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı İmikuşağı köyünde bulunan feribot iskelesine giden yolda kumlama çalışması yapıldı.

Baskil İl Genel Meclis Üyesi Mithat Gündüz yaptığı açıklamada, köyün Malatya ile bağlantısını sağlayan feribot yolunun yağıştan dolayı çamur ve adeta bataklık haline geldiğini belirterek, bölgede yaşayan vatandaşların bu durumdan mağduriyet yaşadığını aktardı.

Bilgi almaları ile Baskil Özel İdare Şefliğine bağlı iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini dile getiren Gündüz, yolun kum dökülerek düzenlendiğini kaydetti.

Gündüz, vatandaşların mağduriyetinin de sona erdiğini ifade ederek, "Yol vatandaşlarımızın hizmetinde. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.