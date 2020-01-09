Baskil ilçesinde "Fırat kaplumbağası yaşamsal sorunları ve turizm potansiyeli" konulu panel düzenlendi.

Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi konferans salonunda, Baskil Kaymakamlığı ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen panele, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalından öğretim üyeleri katıldı.

Prof. Dr. Bülent Şen, Fırat kaplumbağasının neslinin tükenmekte olduğunu, koruma altına alınması gerektiğini belirterek, özellikle Baskil coğrafyasında yaşam alanları olduğunu belirtti.

Panelistler, Tansu Büke Kaya ve Aygün Çam da konuşma yaptı.

Panele Kaymakam Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Müftüsü Ömer Aydın, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.