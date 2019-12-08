Baskil'de halat çekme yarışması

Baskil İmam Hatim Ortaokulunda halat çekme yarışı düzenlendi. A

Antrenör Selahattin Omaç'ın okul bahçesinde organize ettiği ve Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Halk Eğitim Müdürü Yusuf Ergen'in de izlediği yarışmada öğrenciler kıyasıyla mücadele etti.

Halk Eğitim Müdürü Yusuf Ergen, çocuk ve gençlerin spor faaliyetlerinde yer almasının önemine işaret etti.