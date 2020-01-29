Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı

6 saat önce

Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı.

Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı, System.String[]

Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit komisyonu ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede hasarlı binalarda inceleme yaptı.

Tespit çalışmaların bir kaç gün devam edeceği öğrenildi.

Sivrice, Elazığ, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tasarladı! Binanızın yıkılma tehlikesi olup olmadığını gösteriyor
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Deprem paylaşımından dolayı soruşturma başlatılan Şevket Çoruh: Geçmiş olsun dışında paylaşım yapmadım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]