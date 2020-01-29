Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı - Son Dakika

Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı
6 saat önce
Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Baskil'de hasar tespit çalışmaları başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan hasar tespit komisyonu ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede hasarlı binalarda inceleme yaptı.
Tespit çalışmaların bir kaç gün devam edeceği öğrenildi.
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