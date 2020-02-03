Baskil'de hasar tespit çalışması - Son Dakika
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Baskil'de hasar tespit çalışması

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde hasar gören evlerin hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.

Baskil'de hasar tespit çalışması, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde hasar gören evlerin hasar tespiti çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğüne bağlı oluşturulan komisyonlar hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, "Depremden sonra devletimiz hemen milletin yanında oldu. Şuanda ilçemizde 2 hasar tespit komisyonu çalışmalar yapmaktadır. Az, orta, çok hasarlı şeklinde ön tespit çalışması yapılmaktadır. Yetkililere teşekkür ederiz." dedi.

Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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