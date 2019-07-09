Baskil'de içme suyu kuyusu açıldı
1 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde içme suyu için sondajla kuyu açıldı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
'ın Baskil
ilçesinde içme suyu için sondajla kuyu açıldı.
Baskil Belediyesi tarafından Canbeyler Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmada kuyudan su sağlandı.
Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, ilçede özellikle yaz aylarında içme suyu konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek, ara ara su kesintilerinin meydana geldiğini söyledi.
Yeni kuyu ile bu mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Akmurat, yeni kuyunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı Öfkeli koca evinde oturan boşanacağı eşine pencereden kurşun yağdırdı Zengin olma hayali kuran kurnazlar kaçak kazı yaparken drone'a yakalandı! 4 gözaltı İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!