Baskil'de kar temizleme çalışması - Son Dakika
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Baskil'de kar temizleme çalışması

6 saat önce

Baskil ilçesinde kar temizleme çalışması sürüyor.

Baskil'de kar temizleme çalışması, System.String[]

Baskil ilçesinde kar temizleme çalışması sürüyor.

Baskil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının devam ettiği ilçede yollarında tuzlama ve iş makineleri ile kar temizleme çalışması yapıyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, gün içerisinde meteorolojiden gelen tahmini hava raporuna göre ekipleri hazır tuttuklarını belirterek, "İlçemizin 6 mahallesinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara 2 kepçe, 2 kamyon ve 1 pikap ile çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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