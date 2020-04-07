Baskil'de kayısı ağaçları ilaçlanıyor - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla beraber ilaçlama çalışması başlatıldı.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, kayısı ağaçlarında çiçek monilyası hastalığına karşı ilaçlama yapıldığının belirterek, şöyle konuştu:

"Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası hastalığı, kayısı, şeftali, kiraz, erik, vişne ve bademde önemli kayıplara yol açabiliyor. İlk ilaçlama kayısı ağaçlarının çiçekleri yüzde 5 ile 10 açtığın da yapılır. İkinci ilaçlama kayısı ağaçlarının çiçekleri yüzde 90'ı açtığında ilaçlama yapılır."