Baskil'de Kayısı Entegre Tesisi için sözleşme imzalandı - Son Dakika

Baskil Belediyesince hazırlanan proje kapsamında Kayısı Entegre Tesisi kurulması için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, geçen yıl hazırladıkları projenin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini belirtti.

Baskil Kayısı Entegre Tesisi için sözleşme imzaladıklarını ifade eden Akmurat, ilçenin temel geçim kaynağı kayısı için işletme ve paketlemeye büyük ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Akmurat, ilçenin kalkınmasında Kayısı İşleme ve Paketleme Projesinin önemli bir yatırım olacağını kaydederek, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Baskil Belediyesi olarak protokol imzaladık. İlçemize hayırlı olsun." dedi.