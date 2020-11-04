Baskil'de Kayısı Kükürtleme ve Kurutma Tesisi kurulacak - Son Dakika

Baskil ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle Kayısı Kükürtleme ve Kurutma Tesisi kurulacak.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurulacak tesis sayesinde kuru kayısıda kükürt miktarı istenen seviyede ayarlanacağını, meyve ve sebzelerin kurutularak çiftçilere alternatif gelir sağlanacağını söyledi.

Üreticilerin kükürtleme işleminin ardından kayısıyı kurutmak için güneşte beklettiğini ve bu süreçte yaz yağmuru gibi iklim şartlarından dolayı sıkıntı yaşayabildiğini ifade eden Akmurat, kurutma makinesinde kuruyan kayısı ve sebzenin pas ve küf gibi olumsuzluklardan arındırıldığını, tertemiz ve hijyenik şekilde üreticiye sunulacağını belirtti.

Tesisinin kayısı üreticilerine ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını bildiren Akmurat, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç'a teşekkür etti.