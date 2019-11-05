Son Dakika Haberleri: Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası
Son Dakika Güncel Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası

Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Baskil'de Kaymakamlık futbol turnuvası, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

7 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçı Baskil Belediyesi ile Baskil sağlık çalışanları arasında oynandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, ilçede sportif faaliyetlerin yaygınlaşması için turnuva düzenlediklerini belirtti.

Elazığ, Futbol, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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