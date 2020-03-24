Baskil'de koronavirüs - Son Dakika

Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İlçede vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokakları araçlarla dezenfekte eden ekipler, mahalle sakinleri hastalıkla ilgili uyulması gereken konularda bilgilendirdi.