Baskil'de koronavirüs - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs
7 saat önce
Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Baskil Belediyesi koronavirüsüne karşı önlemlerini artırdı.
Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
İlçede vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokakları araçlarla dezenfekte eden ekipler, mahalle sakinleri hastalıkla ilgili uyulması gereken konularda bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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