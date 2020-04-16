Baskil'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınırlandırma getirilmesinin ardından tedbirler artırıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sınırlandırma getirilmesinin ardından tedbirler artırıldı. Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Baskil ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verilmesi üzerine ilçe merkezi ve köylerdeki camilerin minaresinden bilgilendirme yapıldı. Duyuruda, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına karar verildiği, zaruri durumlarda ise Baskil Kaymakamlığından izin alınması gerektiği ifadesine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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