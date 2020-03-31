Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Baskil Belediyesi, bu kapsamda otobüs seferlerinde kısıtlamaya gitti.
Elazığ ve Baskil arasında gidiş geliş 11 olan sefer sayısı 7'ye düşürüldü.
Belediye Başkanı İhsan Akmurat, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında otobüs sefer sayısının değiştiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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