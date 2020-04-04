Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Baskil Belediyesi ekiplerince koronavirüs salgınına karşı kurumlar, İlçe Emniyet Amirliği binası, toplu taşıma araçları ve halkın kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:12 Kaynak: AA
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