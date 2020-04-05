Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.
Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Baskil Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, salgından korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Ekipler ayrıca hijyen kurallara uyulması sonucunda ikaz da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:18 Kaynak: AA
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