Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsaında temizlik çalışması yapıldı.
Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsaında temizlik çalışması yapıldı.
İlçede koronavirüs ie mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.
Baskil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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