Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsaında temizlik çalışması yapıldı.

İlçede koronavirüs ie mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Baskil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.