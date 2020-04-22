Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Baskil'de koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Baskil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttıBaskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.
Baskil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.
İlçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerinin devam ettiğini belirten Akmurat, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:54 Kaynak: AA
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