Baskil'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz Kovid-19 denetimine katıldı, vatandaşları pandemiye karşı uyardı.

Kaymakam Yılmaz beraberinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti, iş yerlerini denetledi, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.

Vatandaşlara Kovid-19'dan korunmanın 3 kuralını anlatan Yılmaz, "Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve ellerimizi de bol sabunlu su ile yıkayalım. Bu kurallar bizler ve karşımızdaki kişileri de koruyacaktır." diye konuştu.

Kaymakam Yılmaz, taziyelerde uzun süre kalınmaması ve düğünlerde de tedbirlere uyulmasını istedi.

Denetimlerde, Baskil Devlet Hastanesi Müdürü Mahmut Belhan, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer de yer aldı.