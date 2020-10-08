Baskil 'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın da katıldığı denetim yapıldı.

Kaymakam Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir, ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yılmaz, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısı yaptı.