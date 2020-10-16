Baskil'de köy tabelaları yenilendi - Son Dakika

Baskil Kaymakamlığı, ilçe genelinde bulunan 60 köy tabelasını yeniliyor.

Baskil Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yaptırılan tabelalar köylerin girişine yerleştiriliyor.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, kar, rüzgar, yağmur gibi nedenlerle okunmaz hale gelen köy tabelalarını vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yenilediklerini ifade ederek, 60 köye özellikle sürücülerin gece rahatlıkla görebilecekleri fosforlu malzemeden yapılan tabelaların yerleştirildiğini aktardı.

Fosforlu şekilde hazırlanan tabelaların, karanlıkta da rahatlıkla görülebildiğine işaret eden Yılmaz, bu şekilde köylere ulaşımın rahatlıkla yapılacağını, dışarıdan gelen ziyaretçilerin de zahmet çekmeden köylere ulaşabileceğini kaydetti.

Yılmaz, bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.