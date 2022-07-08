Baskil'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika
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Baskil'de Kurban Bayramı mesajları

08.07.2022 16:42
Baskil'de Kurban Bayramı mesajları

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yılmaz mesajında, İslam aleminin ve tüm insanlığın birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesi temennisinde bulundu.

Bayramların insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı perçinlediğini anlatan Yılmaz, "Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Kurban Bayramı'nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diliyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Akmurat da mesajında, bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu, Kurban Bayramı'na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İhsan Akmurat, Sami Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baskil'de Kurban Bayramı mesajları - Son Dakika
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