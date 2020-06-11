Baskil'de kuru kayısı işleme ve paketleme tesisi kurulacak

Baskil Belediyesi'nin kuru kayısı işleme ve paketleme projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca kabul edildi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, geçen yıl hazırladıkları projenin Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini söyledi.

İlçe ekonomisinin kayısıya dayalı olduğunu aktaran Akmurat, "Özellikle işletmeye ve paketlemeye büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır. İlçemiz ve ilimizin kalkınmasında tesis önemli bir yatırım olacaktır. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile projenin uygulama alanını yerinde inceledik." dedi.