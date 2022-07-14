Hollanda Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Baskil İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Baskil Şubesi'ne emanet edilen bağışlar ve kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Hollanda, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

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