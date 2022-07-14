Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
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Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım

14.07.2022 15:46
Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım

Baskil Müftülüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı.

Baskil Müftülüğü, ihtiyaç sahiplerine yardım yaptı.

Hollanda Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Baskil İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Baskil Şubesi'ne emanet edilen bağışlar ve kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, "Kapılarını çaldığımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzlerinde tebessüm görebilmek, onların dua ve gönüllerinde yer almak, Allah'ın hoşnutluğuna vesile olacak inşallah." dedi.

Çakır, hayırsever gurbetçilere ve Hollanda Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Hollanda, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de Müftülükten ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

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