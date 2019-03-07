Son Dakika Haberleri: Baskil'de Muhtarlar Derneği Açıldı

Baskil'de Muhtarlar Derneği Açıldı

1 saat önce

Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

Baskil'de Muhtarlar Derneği Açıldı, System.String[]
Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Murat, açılışını yaptığı derneğin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kıranşan da ilçede yeni açılan derneğin açılışını yaptıklarını belirterek, "Değerli Kaymakamımızın derneğimize katkıları oldukça fazladır, teşekkür ederim." dedi.

Açılışa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 18:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil'de Muhtarlar Derneği Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]