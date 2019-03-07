Baskil'de Muhtarlar Derneği Açıldı
1 saat önce
Baskil Kaymakam Oğuz Cem Murat, Muhtarlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.
Baskil
Kaymakam Oğuz Cem Murat
, Muhtarlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaymakam Murat, açılışını yaptığı derneğin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kıranşan da ilçede yeni açılan derneğin açılışını yaptıklarını belirterek, "Değerli Kaymakamımızın derneğimize katkıları oldukça fazladır, teşekkür ederim." dedi.
Açılışa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat
, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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