Baskil'de odabaşı sulama göleti - Son Dakika

Baskil'de odabaşı sulama göleti

Baskil ilçesinde bulunan odabaşı sulama göletinin vanaları takılacak.

Baskil ilçesinde bulunan odabaşı sulama göletinin vanaları takılacak.

Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yaptığı açıklamada, Merkez Mahallesinde bulunan odabaşı sulama göletinde sona doğru gelindiğini söyledi.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından göletin bu hafta vanalarının takılacağını kaydeden Akmurat, su biriktirmeye başlayacağını belirtti.

Akmurat, "İnşallah en kısa sürede su kanallarının yapım ödeneğini de çıkarılarak sulama kanallarının inşaatına başlanacaktır. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İhsan Akmurat, Baskil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baskil'de odabaşı sulama göleti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 13:09 Bursaspor taraftarları, maça giremeyecek olmalarına rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımlarını yalnız bırakmadı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 09:44 Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı 08:44 Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor 07:49 Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baskil'de odabaşı sulama göleti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]