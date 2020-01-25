Baskil'de öğrenciler yarıyıl tatilini gençlik merkezinde geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Baskil'de öğrenciler yarıyıl tatilini gençlik merkezinde geçiriyor - Son Dakika

Baskil'de öğrenciler yarıyıl tatilini gençlik merkezinde geçiriyor

6 saat önce

Baskil Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu.

Baskil'de öğrenciler yarıyıl tatilini gençlik merkezinde geçiriyor, System.String[]

Baskil Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kitap okumak ve dinlenmek için Şakir Benzeş Kültür Merkezi binasında faaliyet gösterende Gençlik Merkezine geldiğini belirtti.

Eğitime destek kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Şerbetçi, " Merkezimiz, yarıyıl tatiline giren başta üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma yeri oldu. Öğrencilerimiz rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek öğrenciler her gün satranç oynayarak ve ders çalışarak zaman geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Taner, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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