Baskil'de öğrenciler yarıyıl tatilini gençlik merkezinde geçiriyor - Son Dakika

Baskil Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, öğrencilerin kitap okumak ve dinlenmek için Şakir Benzeş Kültür Merkezi binasında faaliyet gösterende Gençlik Merkezine geldiğini belirtti.

Eğitime destek kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Şerbetçi, " Merkezimiz, yarıyıl tatiline giren başta üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma yeri oldu. Öğrencilerimiz rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek öğrenciler her gün satranç oynayarak ve ders çalışarak zaman geçiriyor." ifadelerini kullandı.