Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Baskil ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Baskil İlçe Emniyet Amirliği trafik personeli tarafından Baskil İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Eğitimde, öğrenciler araçlarda emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularında bilgilendirildi.
Öğrenciler polis aracına bindi, polis kıyafetleri giydi.
Kaynak: AA
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