Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

19.04.2022 20:07
Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Baskil ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Baskil ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Baskil İlçe Emniyet Amirliği trafik personeli tarafından Baskil İlköğretim Okulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, öğrenciler araçlarda emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, okul servisi kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularında bilgilendirildi.

Öğrenciler polis aracına bindi, polis kıyafetleri giydi.

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Hisarcık, Baskil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Baskil'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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