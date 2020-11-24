Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Baskil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl ve öğretmenler katıldı.

Vakıfbank Ortaokulu Prof. Dr. Yasemin Açık Konferans salonunda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Karayıl Atatürk'ün Başöğretmenliğinin kabul tarihi olan 24 Kasım 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü'nün kutlandığını belirtti.

Karayıl, "Fedakarca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Daha sonra mesleğe yeni başlayan 6 aday öğretmen yemin etti.

Belediye Başkanı Akmurat da öğretmenlere çiçek verdi.