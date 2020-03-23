Baskil'de okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Baskil'de okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Baskil'de okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.

Baskil'de okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı okullarda temizlik çalışması yürütüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baskil Belediyesince yürütülen çalışma ile ekipler tarafından ilçedeki tüm okullarda "koronavirüs önlemleri" çerçevesinde dezenfekte çalışması yapıldı.


Sınıfları, koridorları, idareci ve öğretmen odaları, okul sığınakları ve depolarda dezenfekte çalışması yapan ekipler daha sonra okulları yıkadı.

Baskil, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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