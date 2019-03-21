Son Dakika Haberleri: Baskil'de Okullara Ziyaret

Baskil'de Okullara Ziyaret

19 dakika önce

Elazığ Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okulları ziyaret etti.

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Elazığ Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okulları ziyaret etti.

Bahşi ve Başkan Yardımcısı Murat Şerbet, okulları ziyaret ederek idareci ve öğretmenler ile görüştü.

Bütün okulları ziyaret ettiklerini belirten Bahşi, "Baskil'de de 13 okulu ziyaret etti. Çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Misafirperverliğinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:03 Kaynak: AA

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