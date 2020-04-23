Baskil'de otobüs seferleri durduruldu - Son Dakika

Baskil'de otobüs seferleri durduruldu
6 saat önce
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla otobüs seferlerini durdurduklarını söyledi.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla otobüs seferlerini durdurduklarını söyledi.
Başkan İhsan Akmurat, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
İlçe ile ilgili alınan karantina kararının ardından otobüs seferlerini durdurduklarını aktaran Akmurat, "Sağlık her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını öneriyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:26 Kaynak: AA
Son Dakika 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü