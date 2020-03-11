Baskil'de psikososyal destek çalışmaları - Son Dakika
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Baskil'de psikososyal destek çalışmaları

6 saat önce

Baskil ilçesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışması yapıldı.

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Baskil ilçesinde öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışması yapıldı.

Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan Vakıfbank İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için psikososyal destek çalışması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, yaptığı açıklamada, Sivrice depreminden sonra öğrencilerin moralini artırmak için, "çocuklar gülerse, dünya güler" sloganıyla psikososyal destek verdiklerini aktardı.

Şerbetçi, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Bankası, Baskil, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:16 Kaynak: AA
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