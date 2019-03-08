Baskil'de Seçim Güvenliği Toplantısı

Baskil ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Baskil ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.



Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Kaymakam Murat, "Yaklaşan yerel seçimde güvenlik önlemlerini görevli arkadaşlarımızla ve muhtarlarımızla görüştük. Güvenli bir seçimin yapılması için tedbirlerimizi alıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler doğrultusunda inşallah 31 Mart yerel seçimi ilçemizde ve ülkemizde güvenli bir şekilde gerçekleşecektir." dedi.

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