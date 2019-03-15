Son Dakika Haberleri: Baskil'de "Seçim Güvenliği" Toplantısı

Baskil'de "Seçim Güvenliği" Toplantısı

41 dakika önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı.

Baskil'de
Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi ile muhtarlar ve muhtar adayları katıldı.

Kaymakam Murat yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçime ilişkin köylerdeki seçim güvenliğine ilişkin önlemleri muhtar ve muhtar adayları ile görüştüklerini söyledi.

Seçimin güvenli yapılması için tedbirleri aldıklarını dile getiren Murat, "Alınan tedbirler doğrultusunda inşallah 31 Mart'taki yerel seçimler ilçemizde ve ülkemizde güvenli bir şekilde gerçekleşecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

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