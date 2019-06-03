Son Dakika Haberleri: Baskil'de şehit aileleri ve gazilere iftar
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Baskil'de şehit aileleri ve gazilere iftar

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Baskil'de şehit aileleri ve gazilere iftar, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen iftar programına Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kaymakam Murat, şehit aileleri ve gazilerle görüştü, sorunlarını dinledi.
Murat, şehit ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, şehit ailelerini kendi aileleri olarak gördüklerini söyledi.
İftar programı İlçe Müftüsü Ömer Aydın'ın okuduğu dua ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:48 Kaynak: AA
Elazığ, Baskil, Güncel
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