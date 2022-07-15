Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

15.07.2022 16:42
Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit okutuldu.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, ilçede bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.

Yılmaz, Akmurat ve beraberindekiler daha sonra şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Baskil Merkez Cami'de şehitler için mevlit programı düzenlendi.

YORUMLAR
500
Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Son dakika... KAMERİYEDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) Kameriyede silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Kaynak: AA

Hisarcık, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement