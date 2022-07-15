Yılmaz, Akmurat ve beraberindekiler daha sonra şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baskil'de şehit kabirleri ve aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu - Son Dakika

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