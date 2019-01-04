Son Dakika Haberleri: Baskil'de Seminer

Baskil'de Seminer

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "İyi Dersler Şoför Amca Projesi" kapsamında okul müdürleri ve servis sürücülerine aşamalı olarak seminer verilmeye başlandı.

Baskil'de Seminer, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "İyi Dersler Şoför Amca Projesi" kapsamında okul müdürleri ve servis sürücülerine aşamalı olarak seminer verilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda düzenlenen seminerde, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrenci servislerinde uyulması gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Seminere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Karayıl, şube müdürleri, okul müdürleri ve servis sürücüleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Elazığ, Baskil, Güncel
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