Baskil'de stadyumun yapımı sürüyor - Son Dakika

Baskil'de stadyum inşaatı sürüyor.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, beraberinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi ile çalışmaları yerinde inceledi.

Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi yaptığı açıklamada, ilçe stadına tribün ve ışıklandırmaya kavuşması için bir süre önce başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Baskil tribün, soyunma odası, aydınlatma, skorbord ve çevre düzenlemesi işi hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekim ayının ilk haftası tamamlanması planlanan ilçe stadı spor takımlarımıza hizmet edecek."